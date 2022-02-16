العكاري ينفي طلب «المركزي» قرضا من البنك الدولي

نفى عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي، مصباح العكاري، اليوم الأربعاء، صحة وثيقة متداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، المنسوبة لمصرف ليبيا المركزي حول طلب قرض من البنك الدولي.

وقال العكاري، في منشور له عبر صفحته على «فيسبوك»: «للأسف الشديد دكاترة يدعون التخصص والفهم في سياسات المصرف المركزي يحللون في هذا المستند المزور».

وتابع: «نحتاج قليلًا من ترشيد الإنفاق الاستهلاكي، أما الاقتراض الخارجي فنحن أبعد من نكون في حاجة إليه».

– ديوان المحاسبة: 10 مليارات دولار خسائر إقفـال موانئ النفط في 2020

– «المصرف المركزي»: 105.7 مليار دينار إيرادات في 2021 والإنفاق 85.8 مليار

– بيانات رسمية: إنفاق حكومة الدبيبة الأعلى منذ العام 2012 بنسبة 79%

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في مطلع يناير الماضي، أن معدلات الإنفاق الحكومي العام سجلت قفزة بنسبة 79% منذ تولي حكومة عبدالحميد الدبيبة مهامها في مارس إلى ديسمبر الماضيين مقارنة بأعلى مستوى نفقات سجلته البلاد في العام 2012.

ورغم ذلك أفادت بيانات مصرف ليبيا المركزي، بتسجيل إيرادات خلال العام الماضي 2021، نحو 105.7 مليار دينار، مقابل إنفاق وصل إلى 85.8 مليار دينار.