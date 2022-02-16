محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع السفيرة البريطانية “قضايا مشتركة”

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مساء اليوم الأربعاء، مع سفيرة المملكة البريطانية المتحدة لدى ليبيا “كارولين هورندال”، عدداً من المواضيع “ذات الاهتمام المشترك” -وفقاً لما أوردته المنصات الإعلامية للمصرف.

وجاءت مباحثات الكبير هورندال عبر مكالمة هاتفية، دون أن يُوضّح موقع المصرف تفاصيل أكثر عن فحوى الاتصال ولا حيثياته.

وتأتي هذه المكالمة بعد يوم من تواصل آخر للكبير، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، بحث من خلاله أيضاً عددًا من «القضايا ذات الاهتمام المشترك» -وفقاً للمصرف المركزي.

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