العريبي: استمرار التنسيق بين مجلسي النواب والاستشاري للوصول للمصالحة الوطنية

أكد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب، عيسي العريبى، استمرار التنسيق مع أعضاء لجنة من مجلس الدولة للوصول إلى المصالحة الوطنية والانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف «العريبي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن تنسيق لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب مستمر مع أعضاء المجلس الاستشاري للدولة حسب المدة الزمنية المنصوص عليها فى التعديل الدستوري الثاني عشر.

ومن ناحية أخرى، صوّت مجلس النواب خلال جلسته الرسمية التي عقدت، 7 فبراير الماضي، برئاسة عقيلة صالح، بحضور النائبين الأول والثاني و116 نائبًا، بالإجماع على مشروع قرار لجنة خارطة الطريق المشكلة من طرف البرلمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن “المادة الأولى من مشروع القرار نصت على اعتماد خارطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من قبل البرلمان، بحيث يُجرى الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري”.

وتابع؛ أن “المادة الثانية من مشروع القرار أوصت لجنة خارطة الطريق؛ بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، متضمنًا تحديدًا دقيقًا للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة الأولى من مشروع القرار، على أن يتم ذلك في مدة أقصاها أسبوع بالتزامن مع منح الثقة للحكومة”.