اللافي: بدأنا نرى بواكير المصالحة الوطنية الشاملة

قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله ‏اللافي إن المصالحة الوطنية بدأت في الظهور من خلال توحيد المؤسسات وإزالة الحواجز.

وجاء ذلك في تهنئة اللافي لليبيين بمناسبة ذكرى “17 فبراير”، قائلا: أتقدم إلى أبناء شعبنا العزيز بأحر التهاني بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير المجيدة.

وأضاف: “أتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن والاستقرار وأن يوفقنا للسير نحو مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي بدأنا نرى بواكيره من خلال توحيد المؤسسات وإزالة الحواجز بين مدننا وأن نكون يدا واحدة لخوض معركة البناء والتنمية”.