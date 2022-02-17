فيروز النعاس لـ”ستيفاني”: لن تستطيعي إنقاذ مجلسي النواب والدولة

حرّضت أمين عام “حزب الجبهة الديمقراطية”، فيروز النعاس، على التظاهر لإسقاط مجلسي الدولة والنواب.

وطالبت النعاس في تغريدة على “تويتر”، بعدم التمديد للمجلسين وإجراء الانتخابات.

وعلقت أمين حزب الجبهة على لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، قائلة: “‏إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر”.

وأضافت: “مهما حاولتِ إنقاذهم فإن سفينتهم بدأت في الغرق والشعب الليبي قال كلمته وسيقولها غدا بكل وضوح في الميادين والساحات”.

يذكر أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التقت المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وقالت إنه أطلعها بالتفصيل على خطة عمل مجلسي النواب والدولة، وفقا للتعديل الدستوري رقم 12 بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضو لمراجعة مسودة دستور 2017، مشيرة إلى أنها شددت على ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في عضوية اللجنة.

وذكرت المستشارة الأممية، في سلسلة تغريدات، أنها ناقشت مع رئيس النواب الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسودة الدستور وتسليمها في الوقت المحدد وسبل ضمان توصل المجلسين إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.

وتابعت، أن رئيس النواب أحاطها علماً بالآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة تماشياً مع الإجراءات التي تم تطبيقها في تصويت منح الثقة في مارس 2021، مضيفة «وسررتُ بمناقشة الجهود الجارية بين البرلمان والمجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية، بما في ذلك عودة النازحين».