الخميس عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير

أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتعطيل المؤسسات والمرافق أعمالها غدا الخميس بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، مع مراعات حق العاملين في الحصول على مقابل عمل بدل ذلك اليوم.

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