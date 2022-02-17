الخميس عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير

أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتعطيل المؤسسات والمرافق أعمالها غدا الخميس بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، مع مراعات حق العاملين في الحصول على مقابل عمل بدل ذلك اليوم.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
فيروز النعاس لـ”ستيفاني”: لن تستطيعي إنقاذ مجلسي النواب والدولة
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
اللافي: بدأنا نرى بواكير المصالحة الوطنية الشاملة
تم النشر منذُ 34 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
تساؤلات الشارع الليبي حول المقر الجديد للحكومة المكلفة
تم النشر منذُ 42 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أمن سبها: ضبط سيدة حاولت تهريب كمية مخدرات عبر حافلات النقل العام
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك