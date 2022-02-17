الدبيبة يدين مقتل عائلة النالوتي ويطالب الداخلية بالقبض على الجناة

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دان، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، مقتل عائلة النالوتي بمنطقة الظهرة وسط العاصمة طرابلس على يد مسلحين داخل منزلهم.

يأتي ذلك بعد يومين من تداول أنباء الجريمة.

وقال الدبيبة، في تغريدة على تويتر، إنه أصدر تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة المختصة بالقبض على المجرمين وتسليمهم للعدالة.

وشدد على عدم التهاون مع العصابات الإجرامية وملاحقتهم وفرض الأمن.

ندين ونستنكر العمل الإجرامي الذي راح ضحيته عائلة النالوتي بمنطقة الظهرة.

أصدرنا تعليماتنا لوزارة الداخلية والأجهزة المختصة بالقبض على المجرمين وتسليمهم للعدالة، يجب عدم التهاون مع العصابات الإجرامية وملاحقتهم لفرض الأمن.

رحم الله عائلة النالوتي وألهم ذويهم الصبر والسلوان. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 16, 2022

مقتل عائلة النالوتي

وعُثر القيادي السابق في كتيبة “ثوار طرابلس” إبراهيم زغدود النالوتي وزوجته وابنه مقتولين في منزلهم الكائن بمنطقة الظهرة في طرابلس، فجر يوم الثلاثاء.

وبينما لم يصدر أي بيان حول الجريمة ـ حتى وقت قريب ـ من قبل وزارة الداخلية، شيع مساء الأربعاء جثامين العائلة إلى المقبرة، وفق ما جرى تداوله من مقاطع مسجلة على منصات التواصل.

وقالت كتيبة ثوار طرابلس إنها “تلقت بكل الأسى والحزن خبر الغدر بالبطل إبراهيم زغذود (النالوتي ) فجر الخامس عشر من فبراير”.

وأضافت، على حسابها في فيسبوك، أنها ” ترى في اغتيال الشهيد في بيته وقتل زوجته وابنه ما ينبئ عن سمات القتلة وإن لم تعرف أسمائهم بعد”.