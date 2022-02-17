وزير التعليم العالي: إصدار قرار بإيفاد أوائل الثانوية للدراسة الجامعية بالخارج

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، قرارا بإيفاد أوائل الشهادة الثانوية لدراسة المرحلة الجامعية في الخارج، والذين وصل عددهم إلى 1069 طالبا وطالبة.

وذكرت وزارة التعليم العالي، في وقت سابق من اليوم، أنه وردت إليها عدة تساؤلات حول قرار إيفاد اوائل الخريجين بالجامعات الليبية، متابعة “أنه من خلال تواصلنا مع إدارة شؤون الجامعات وهي المختصة بالحصر والتدقيق”.

وأفادت بأنه إلى يومنا هذا تردنا طعون من خريجين تم استبعادهم من القوائم المحالة من الجامعات إلى الوزارة ولضمان انصاف جميع الأوائل أعطيت لهم فرصة لتقديم طعونهم، والاسبوع القادم سوف يصدر قرارهم قريبا.