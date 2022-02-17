أستاذ بترول وطاقة: ليبيا لن تتمكن من تلبية احتياجات أوكرانيا من الغاز الطبيعي

علق الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة المصري حول التقارير التي تتحدث عن دخول الغاز الليبي في قائمة أهم مصادر الطاقة المحتملة كبديل عن الغاز الروسي حال تزايد الأزمة الأوكرانية، أن «ليبيا تمر باحتقان سياسي شديد بعدما وافق البرلمان على تعيين رئيس وزراء جديد، وبالتالي اتخاذ قرار بهذا الشأن سيكون صعبا».

وأضاف «أبو العلا»، في تصريحات نقلتها صحيفة «الدستور» المصرية: «حتى وإن لم يكن هناك احتقان سياسي لن تتمكن ليبيا من تلبية احتياجات أوكرانيا من الغاز الطبيعي، حيث يحتاج إلى ناقلات ومحطات إسالة ضخمة بالموانئ للوصول إلى أوكرانيا، مرورًا بالبحر الأسود، الذي يشهد حالة من السيطرة للروس».

وتابع رمضان: «فصل الشتاء الجاري يشهد ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي على مستوى العالم، إذ تضاعفت 10 مرات تقريبا، وبالتالي ليبيا لن يكون لها دورا في الوقت الحالي لحل الأزمة الأوكرانية».

واستطرد: «الغاز غير متوفر بأي وقت، حيث توجد عقود آجلة يجب تنفيذها، لافتا إلى ضرورة زيادة الإنتاج في بعض الدول تحسبا للأزمات، لتوفير 10 أو 20% من احتياجات أوكرانيا عن طريق بعض الدول من الجانب الغربي للحدود الأوكرانية، نظرا لسيطرة ولايتان من روسيا على الجانب الشرقي».