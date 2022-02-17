بعد أيام من الحادثة.. الدبيبة: أصدرت تعليمات بالقبض على قاتلي عائلة النالوتي

أدان رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة اغتيال أحد أفراد ما يسمى جهاز “الردع”، إبراهيم زغدود النالوتي الذي اقتحم مسلحون اقتحموا منزله في شارع هايتي بطرابلس وأعملوا فيه القتل هو وأسرته كاملة مستخدمين أسلحة بيضاء.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر”، “‏ندين ونستنكر العمل الإجرامي الذي راح ضحيته عائلة النالوتي بمنطقة الظهرة”.

وأضاف: “أصدرنا تعليماتنا لوزارة الداخلية والأجهزة المختصة بالقبض على المجرمين وتسليمهم للعدالة، يجب عدم التهاون مع العصابات الإجرامية وملاحقتهم لفرض الأمن، ورحم الله عائلة النالوتي وألهم ذويهم الصبر والسلوان”.