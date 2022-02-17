«إيني» الإيطالية: استئناف تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا اليوم

قالت مجموعة “إيني” الإيطالية للطاقة إن تدفق الغاز من ليبيا إلى إيطاليا سيستأنف يوم الخميس، قبل الموعد المحدد، بعد توقفه بسبب أعمال صيانة غير مخطط لها لمنشآت في مجمع مليتة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت “إيني” أن تدفقات الغاز الليبي إلى إيطاليا ستنخفض بشكل ملحوظ بدءا من الرابع من فبراير، وستصل إلى حاجز الصفر من الخامس من فبراير، مع استمرار أعمال الصيانة حتى 19 فبراير، بحسب وكالة “رويترز”.

لكن في مذكرة نُشرت على موقع (جي.إم.إي) التي تدير سوق الطاقة الإيطالية، اليوم الأربعاء، قالت “إيني” إن التدفقات “ستستأنف تدريجيا اعتبارا من 17 فبراير”.

وجاءت أعمال الصيانة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التداعيات المحتملة لأي صراع بين روسيا وأوكرانيا على تدفقات الغاز إلى أوروبا.

وتلبي التدفقات عبر خط أنابيب الدفق الأخضر الذي ينقل الغاز الليبي إلى إيطاليا 2.5 % فقط من إجمالي الطلب اليومي لإيطاليا. وتتلقى إيطاليا، التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الغاز، معظم إمداداتها من روسيا والجزائر.

يذكر أنه في يوم العاشر من فبراير الجاري، قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية الجزائرية “سوناطراك” إن الجزائر وافقت على استئناف العمليات في ليبيا، حيث تمتلك ثلاث مناطق امتياز للنفط والغاز في منطقة غدامس.

وقال توفيق حكم للصحفيين في ليبيا إن البلدين سيعملان بشكل مشترك لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز، موضحاً أن كلا من “سوناطراك” ومؤسسة النفط الليبية ستقومان بالتنسيق لإنتاج المزيد من الغاز لتزويد أوروبا.