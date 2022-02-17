مختار الجديد: هل يعقل أن ليبيا على حافة الاقتراض من البنك الدولي؟

دعا مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة وقوف الشعب يدا واحدة أمام أي قرار حكومي حول الاقتراض من البنك الدولي، مشيرا إلى أن هناك بعد الأخبار التي تم تداولها حول تلك القرار والتي يجب عدم الصمت حيالها حتى وإن كانت مزورة.

وقال «الجديد»، في منشور له عبر فيسبوك، «هل يعقل أن ليبيا على حافة الاقتراض من البنك الدولي بحسب الرسالة المزورة المتداولة اليوم واحنا انتفرجو وساكتين»، متابعا «لو ماقلبناش الدنيا على روسهم لا بارك الله فينا ولا لنا حينئذ».

وأضاف «لو أن هناك حتى بوادر صغيرة لذلك ماكنا لنسكت عن ذلك فثقوا بالله اولا وبنا ثانيا ولن نخدلكم. وسيكون عينكم التي ترى ولسانكم الذي ينطق بالصواب ان شاء الله».