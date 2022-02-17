الغرياني في ذكرى 17 فبراير: اتفاق مجلس الأمن على نصرة الثورة تدبير من الله وقوته

أعادت دار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، نشر مقال للمفتي المقيم في تركيا والذي نشره في ذكرى أحداث الـ17 من فبراير عام 2020، حيث عبر فيه عن حزنه عن ابتعاد البعض عن التكبير في ذكرى هذا اليوم واستبداله بشرب الخمور والحشيش والغناء والرقص والزمر.

ونشر المقال عبر صفة دار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول عبر فيسبوك ، الذي قال فيه «الذي أحزنني، وأحزن كل غيور، هو نسيان شكر نعمة الحليم الصبور، نعصيه وينصرنا! نعصيه ويؤَمّنُنا! نعصيه ويرزقن، النصر الذي حققته الثورة الليبية، كان قياسيا بكل المعايير الحسابية، لم يكن إلا منة من الله تعالى ونعمة، فهو الذي جمع القلوب وثبتها، وسلط على عدوه بلاد الدنيا أجمعها، فرمته عن قوس واحدة، وهي التي كانت له الصانعة الراعية»، على حد زعمه.

وأضاف «ليس اتفاق مجلس الأمن على نصرة القضية -وهو الذي لا يكاد يتفق- محض مصادفة، بل بتدبير الإله وقوته القاهرة، فبصدق النية تهيأت الأسباب، وتذللت الصعاب، لا أشك أن التكبير، في معركة التحرير، قصر عمرها، ولو حل محله الغناء والرقص والهزيج، لربما اختلف أمرها»، حسب ادعائه.

وتساءل قائلا: «هل يليق أن يحي البعض ذكرى الكفاح والنصر، بالغناء والرقص والزمر؟!، وتعاطي الحشيش والخمور، والاختلاط والتبرج والسفور؟ النصر يستوجب الشكر، لا الجحود والبطر.. قفلت بعض الطرقات في بعض المدن، وتحولت إلى ملاهي ليلية، عزف ورقص، رجال ونساء على الطريقة الغربية».