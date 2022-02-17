وزيرة العدل تبحث مشروع قانون الانتخابات البرلمانية

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية بمقر وزارة العدل اجتماعها الأول برئاسة الوزيرة “حليمة إبراهيم عبد الرحمن”.

ووفقا لما نشره المكتب الإعلامي لوزارة العدل فإن اللجنة ستعمل على اختيار عدد من الشخصيات المهنية والنخب المجتمعية والخبراء من الوزارات المعنية.

وستتولى اللجنة بعد إعداد مسودة القانون إجراء حوارات مجتمعية وثقافية وحلقات نقاش علمية حول مشروع القانون، والتشاور والتنسيق مع الأجسام السياسية لاسيما مجلس الدولة وفقا للاتفاق السياسي الليبي.

كما ستقوم اللجنة بعد ذلك إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لاعتماده وإحالته لمجلس النواب والمؤسسات المعنية.

وتضم اللجنة في عضويتها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم ( 82 ) لسنة 2022 وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب” ووزير الثقافة والتنمية المعرفية الدكتور “سلامة الغويل ” .