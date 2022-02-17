البعثة الأممية: نهنئ الشعب الليبي بذكرى ثورة 17 فبراير

قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التهاني إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، مجددة دعوتها للحفاظ على الاستقرار والهدوء في البلاد.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان لها، أنها تكرر التزامها الراسخ بمواصلة جهودها لدعم جميع الليبيين في الانخراط في عملية سياسية شاملة وتوافقية تؤدي إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

ومن جهة أخرى، دعت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز الليبييو إلى تعزيز روابط الإخوة بينهم، وجاء ذلك في رسالة وليامز إلى الليبيين عبر “تويتر”، ‏بمناسبة حلول الذكرى الـ 11 لثورة فبراير، على حد قولها.

وأضافت المستشارة الأممية: “يطيبُ لي أن أتقدم بأطيب الأمنيات لكافة أبناء الشعب الليبي العزيز، وأجدد الدعوة للجميع لاستلهام القيم الوطنية الأصيلة لتعزيز أواصر الإخاء والتوافق والمصالحة الشاملة، والانتقال بليبيا إلى مستقبل آمن ومستقر يلبي طموح كل الليبيين”.