بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 17 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 17 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء متقلبة هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مع درجات حرارة منخفضة ورياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصةً على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت ، ومن المتوقع أن تكون جيدة أحياناً قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد ( التبروري ) .

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة ، وتقل سرعتها تدريجياً من يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (10- 16) مْ ، وتعتدل تدريجياً بدايةً من يوم الغد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق ، ومن المتوقع أن تكون جيدة خاصةً على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري) ، واحتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة ، وتقل سرعتها تدريجياً بدايةً من مساء الغد.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين ( 12 – 17) مْ، ولا تتجاوز (10) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على غدامس والحمادة والجفرة .

الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 18 – 21 ) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 22) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:53)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:47).