الأمم المتحدة تهنئ الشعب الليبي بذكرى 17 فبراير – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، مؤكدة دعوتها للحفاظ على الاستقرار والهدوء في البلاد.

واوضحت البعثة الأممية، في بيان لها، أنها تكرر التزامها الراسخ بمواصلة جهودها لدعم جميع الليبيين. في الانخراط في عملية سياسية شاملة وتوافقية تؤدي إلى انتخابات. وطنية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، جميع الأطراف الليبية إلى تعزيز أواصر الإخاء والمصالحة الشاملة.

في حين أتى ذلك في تغريدة على تويتر بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

وهنأت وليامز الشعب الليبي بذكرى الثورة التي يصادف تاريخها يوم غد الخميس.

وقالت وليامز، “أجدد الدعوة للجميع لاستلهام القيم الوطنية الأصيلة لتعزيز أواصر الإخاء والتوافق. والمصالحة الشاملة. والانتقال بليبيا إلى مستقبل آمن ومستقر يلبي طموح كل الليبيين”.

ويستعد الليبيون لإحياء الذكرى الحادية عشر للثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي. وسط استمرار حالة من الانقسام السياسي.

وبعد سنوات من العنف والاقتتال جنح الليبيين إلى التوافق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. من أجل انهاء الفترات الانتقالية في بلادهم.

ولكن وعلى الرغم من الاتفاق على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر. تم تأجيل ذلك إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين الأطراف.

من جهة أخرى طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك،. القادة الليبيين أن يضعوا مصلحة الشعب الليبي أولًا.

وشدد دوجاريك في مؤتمر صحفي على القادة الليبيين ضرورة وضع مصلحة 2.8 مليون شخص. ممن سجلوا أسماءهم للاقتراع.