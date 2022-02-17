بالمخالفة للتشريعات النافذة.. وزيرة العدل تبحث مشروع قانون الانتخابات البرلمانية

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المشكلة بالمخالفة للتشريعات النافذة وللإعلان الدستوري بمقر وزارة العدل اجتماعها الأول برئاسة الوزيرة حليمة عبد الرحمن.

ووفقا لما نشره المكتب الإعلامي لوزارة العدل فإن اللجنة ستعمل على اختيار عدد من الشخصيات المهنية والنخب المجتمعية والخبراء من الوزارات المعنية.

وستتولى اللجنة بعد إعداد مسودة القانون إجراء حوارات مجتمعية وثقافية وحلقات نقاش علمية حول مشروع القانون، والتشاور والتنسيق مع الأجسام السياسية لاسيما مجلس الدولة وفقا للاتفاق السياسي الليبي.

كما ستقوم اللجنة بعد ذلك إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لاعتماده وإحالته لمجلس النواب والمؤسسات المعنية.