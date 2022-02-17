نائبة الخارجية الإيطالية تؤكد على مسار الانتخابات في ليبيا

أخبارليبيا24_متابعات

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني في تصريحات صحافية رصدتها أخبارليبيا24 إن هناك حاجة ماسة للاتفاق مع الليبيين على مسار واضح وشفاف وغير طويل للغاية نحو الانتخابات.

وأوضحت سيريني أن الاتفاق على مسار واضح هو السبيل الوحيد لمنع زعزعة الاستقرار في ليبيا.

وأكدت أن الوضع في ليبيا مقلق للغاية على الدوام، ومقلق بشكل خاص في الوقت الحالي ونتابع الوضع في ليبيا ومن الواضح أن تأجيل الانتخابات خلق حالة من عدم اليقين.

وتابعت ” كان لدينا عنصر من الاستقرار النسبي مع حكومة اعترف بها المجتمع الدولي وإيطاليا، ونحن بحاجة إلى العودة إلى هناك.

ونوهت إلى أن إجراءات اتخاذ القرار في ليبيا معقدة للغاية، لذا فإننا نتابع باهتمام كبير. وندعم بكل وسيلة عمل الأمم المتحدة ضمن الخطوط التي وضعنا أنفسنا فيها كأوروبيين في عملية برلين.

وفي سياق ليس ببعيد أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأربعاء أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًا ليبيًا، دون تدخلات أجنبية.

وأضاف صالح خلال لقائه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين.

وأوضح أن مهام الحكومة توفير الخدمات لكافة المواطنين من كل ربوع ليبيا دون إقصاء أو تهميش.

وذكر أن مجلس النواب قادر على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف. بالإضافة إلى دعم كافة الجهود في هذا المسار.

وشدد رئيس المجلس للمستشارة الأممية. على أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين.