رئيس مجلس القضاء: لن ننجر إلى الخلافات السياسية الجارية

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، أن “السياسة لها أهلها ولسنا جسمًا سياسيًا ولا نتدخل في العملية السياسية”، مردفًا؛ “لن ننجر إلى الخلافات السياسية الجارية، وسنعمل على ألا ننجر لها”.

وقال «القوي» في تصريح تلفزيوني لقناة الوسط، إن “تغيير سن التعاقد بعيد عن تخصصنا ونحن لا نريد أن نتدخل فيما لا شأن لنا به”.

ولفت إلى أن؛”دور القضاء بشكل عام هو الفصل في الطعون الانتخابية، وهو ما نفذناه بشكل مثالي رغم ضغوطات الظروف والمدد”.

وتابع؛ “كان هناك تواصل عن طريق مفوضية الانتخابات، التي تتواصل بدورها مع النواب، في إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات”.

وأوضح «القوي» أنه؛ “تمت استشارتنا مرة ولكن تلك القوانين الانتخابية نمطية والبرلمان عدل القانون أكثر من مرة بناء على طلب المفوضية ودورنا تنفيذ القانون بعد إطلاقه”.