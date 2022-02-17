سميرة الفرجاني: سنخرج لنحتفل بفبراير حتى وإن كان هناك أمطار ورعود وصواعق

رأت سميرة الفرجاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة “الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أنهم سيخرجون ليحتفلوا بفبراير حتى وإن كان هناك أمطار ورعود وصواعق، على حد وصفها.

وقالت الفرجاني، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حتي وإن كان غدا أمطار ورعود وصواعق فسنخرج لنحتفل بسياراتنا وأعلام الاستقلال”، بحسب تعبيرها.

وأضافت “لن نخذل ثورة ضحى لأجلها خيرة رجال ليبيا ولن نندم عليها حتي وإن عبث بها أنذل وأرذل الذكور، وسلموا الوطن لأعدائه بجرة قلم فلن ينجحوا بل مصيرهم للزوال وإلى مزبلة التاريخ وتظل فبراير شامخه وشهداءها في جنات الخلد. أهلا فبراير”، وفقا لحديثها.