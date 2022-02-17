الارصاد: عودة الثلوج… وأجواء متقلبة وأمطار جيدة ورعدية بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 01/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء متقلبة هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مع درجات حرارة منخفضة ورياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من ( طرابلس حتى سرت – مناطق الخليج – بنغازي – المرج – الجبل الأخضر – درنة حتى أقصى الساحل الشرقي ) ، وتكون جيدة على بعض هذه المناطق تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد ( التبروري ) ،

واحتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بدايةً من يوم الغد ( الجمعة ) بإمتداد مرتفع جوي ينتج عنه إعتدال في حالة الطقس ، ويشمل الإعتدال يوم السبت أغلب المناطق .

ووفقا للتقرير تعرف هذه الايام من السنة في الموروث الشعبي بإسم (قرة العنز).

واشارت الارصاد في تقرير سابق نشرته مساء الاربعاء إلى أن حالة عدم استقرار تصل ذروتها صباح اليوم بانتشار للسحب الماطرة قد ترافقها فى بعض الأوقات زاوبع رعدية وحبات البرد على بعض مدن الشمال خاصة كلما اتجهنا شرق طرابلس وصولا إلى الجبل الأخضر، والرياح النشطة الباردة هى السائدة خاصة على المرتفعات ، كل ذلك بمشئية الله وعلمه.