التواتي: سنحتفل عندما يكون الوطن آمناً مستقراً وحدوده مصانة

أكد الدكتور الجراح عامر التواتي، أنه يحب أن يتم الاحتفال بالوطن عندما يكون “معافى وآمناً ومستقراً وحدوده مصانه وثروته عادلة”.

وقال التواتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “الاحتفالات الوطنية هي احتفالات للوطن واحتفالات بالوطن”، معقبًا “سنحتفل عندما يكون للوطن؛ حكومة واحدة اختارها المواطنين، قابلة للمحاسبة، وتتحمل المسؤولية”.

وأردف؛ سنحتفل عندما يكون المواطن؛ “مواطنا حقيقيا، حقوقه مكفولة، وكرامته مصانة”، مشيرًا إلى أنه؛ “سنحتفل عندما يكون هناك ما يدعو للاحتفال، وعندها فإن «الشهور» ديسمبر أو سبتمبر أو فبراير تظل مجرد شهور كما كانت دائما”.