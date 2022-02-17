عقيلة لوليامز: حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًا دون تدخل أجنبي

العنوان-القبة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز على أنّ حل الأزمة الليبية يجب أن يكون “ليبي-ليبي” دون تدخلات أجنبية.

كما أكد عقيلة أن مجلس النواب قادر على العمل على المصالحة الوطنية الشاملة بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكل الأطراف.

والتقى عقيلة الأربعاء مع وليامز في القبة وبحثا تطورات الوضع في ليبيا.

وذكر المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن عقيلة شدد على أن الفترة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين لتوفير الخدمات لجميع المواطنين في ليبيا، دون إقصاء أو تهميش لفئة دون أخرى أو مدينة دون الأخرى.