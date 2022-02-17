نورلاند في تهنئته بذكرى ثورة فبراير: ندعم جهودا أممية لإيجاد حلول وسط تؤدي إلى الانتخابات

وجه مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند التهنئة إلى الليبيين بحلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، كاشفًا دعم واشنطن لجهود أممية تفضي إلى مسار انتخابي موثوق.

وقال نورلاند: «يصادف اليوم الذكرى الحادية عشرة للثورة، التي أطلقت العنان للوعد والنضال خلال العقد الماضي، فالليبيون أرادوا التغيير في العام 2011، ويريدون التغيير اليوم، وهم يستحقون الاستمرار في مسيرتهم من الدكتاتورية، عبر الاضطرابات، إلى الديمقراطية في نهاية المطاف»، حسب تدوينة على صفحة السفارة الأميركية في موقع «فيسبوك»، الخميس.

وأضاف: «لا يزال هذا ممكنًا، إذا وضع قادتهم مصالح ليبيا أولًا، ودفعوا بالبلاد في اتجاه إيجابي، ورغم تأجيل الانتخابات؛ فإن الرغبة في إجرائها لم تخب، والليبيون أكثر من جاهزين لإضفاء الشرعية على حكومة دائمة من شأنها أن توحّد البلاد، وتوزّع الثروة النفطية بشكل منصف، وتستعيد سيادة ليبيا على أراضيها وحدودها».

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وأكمل: «ليس من شأن الولايات المتحدة أن تقول لليبيين ما يجب عليهم فعله في الوضع الحالي، لكني أريدكم أن تعلموا أننا ندعم كل جهد يُبذل، بتيسير من الأمم المتحدة، للتوصل إلى حلول وسط ستؤدي في أقرب وقت ممكن إلى مسار موثوق للانتخابات».

واختتم: «الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، لكنّها المفتاح لاستعادة الشرعية، ومن أجلكم ومن أجل أطفالكم، سنبقى معكم على طول هذا الطريق».