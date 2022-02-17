البعثة الأممية تدعو للمحافظة على الاستقرار والهدوء بمناسبة ذكرى الثورة

العنوان-طرابلس

دعت البعثة الأممية في ليبيا الليبيين للحفاظ على الاستقرار والهدوء في البلاد مجددة التزامها بمواصلة جهودها لدعم جميع الليبيين في الانخراط في عملية سياسية شاملة وتوافقية تؤدي إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان تهنئة إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، الذي يصادف تاريخها اليوم الخميس.

من جانبها دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الليبيين بالمناسبة ” لاستلهام القيم الوطنية الأصيلة لتعزيز أواصر الإخاء والتوافق والمصالحة الشاملة. والانتقال بليبيا إلى مستقبل آمن ومستقر يلبي طموح كل الليبيين”.