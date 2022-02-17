ليبيا الان

اللجنة المكلفة من وزارة الخارجية تقف على أوضاع السجناء الليبيين في الجزائر

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أنهت اللجنة المكلفة من قبل وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال زيارتها لجمهورية الجزائر للوقوف على أوضاع السجناء والإجراءات المتخذة بشأنهم.

اللجنة ناقشت مع السلطات الجزائرية بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه ملف السجناء الليبيين في الجزائر، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا من خلال استعراض قوائم السجناء والموقوفين والإجراءات المتخذة من جانب السفارة بشأنهم.

وزارت اللجنة السجناء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة ولايات الجزائر، ووقفت على أوضاعهم، واستمعت إلى مطالبهم، ووفرت لهم احتياجاتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك