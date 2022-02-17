إطلاق مشروع دعم إدارة وتوسيع المحميات البحرية في ليبيا

أطلقت وزارة البيئة، يوم أمس الأربعاء، مشروع دعم إدارة وتوسيع المحميات البحرية بليبيا بمشاركة المركز الإقليمي للمناطق المتمتعة بحماية خاصة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وصندوق دعم الطبيعة، إلى جانب المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحماية البيئة والموارد الطبيعية في ليبيا.

واعتمد وزير البيئة إبراهيم منير، الذي حضر حفل الافتتاح؛ الخطة الوطنية للأنواع الدخيلة والخطة الوطنية لحماية السلاحف البحرية.

كما اختتم اللقاء، الذي عقد على هامش الافتتاح، بحلقة نقاشية للمشاركين؛ تناولت التعريف بالأنشطة والتدخلات المجدولة في هذا المشروع، وصولاً إلى التوصيات.

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