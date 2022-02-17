فتوى حق الكد والسعاية للمرأة..مطالبات شيخ الأزهر وشكوك الإسناد

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فتوى جديدة يصدرها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهذه المرة تلاقي الفتوى إستحسان كبير سواء من جمهور العلماء أو العامة خاصة النساء حيث دعا شيخ الأزهر إلى ضرورة إحياء فتوى حق الكد والسعاية لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها.

وقبل الخوض في التفسيرات لابد من معرفة ماهية حق الكد والسعاية وهل هو حق أصيل للمرأة أم لا.

الإسناد وأصل الكد والسعاية

وتبدأ القصة في التراث الإسلامي إلى حكم أقر به عمر بن الخطاب الخليفة الثاني للنبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، عندما جاءته سيدة تدعى حبيبة بن زريق تحكمه في قضية ميراث من زوجها عمر بن الحارث، حيث كان يتاجر فيما تنتجه وتصلحه من عملها في الطرازة، واكتسبا من ذلك مالا وفيرا، فلما مات زوجها ترك مالا وعقارا وتسلم أولياؤه مفاتيح الخزائن، فنازعتهم الزوجة فى ذلك، وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب والذي قضى للمرأة بنصف المال وبالإرث في النصف الباقي، واعتبر أن الزوجة كانت شريكة لزوجها فى الربح والعمل والكسب.

مطالبات شيخ الأزهر جأت خلال لقائه أمس الأربعاء وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ، بضرورة إحياء الفتوى، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.

وشدد شيخ الأزهر، في بيان نشر على الصفحة الرسمية لمؤسسة الأزهر على “فيسبوك”، على أن “التراث الإسلامي غني بمعالجات لقضايا شتى، إذا تأملناها سنقف على مدى غزارة وعمق هذا التراث، وحرص الشريعة الإسلامية على صون حقوق المرأة وكفالة كل ما من شأنه حفظ كرامتها”.

ولفت الدكتور الطيب إلى أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.

توافق ردود الأفعال

ردود الفعل الرسمية جاءت متضامنة تماما مع مطالبات شيخ الأزهر منها المجلس القومى للمرأة الذي وجه على لسان رئيسته مايا مرسي الشكر والتقدير إلى شيخ الأزهر علي تأكيده ضرورة إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” من تراثنا الإسلامي.

أيضا عضو هيئة كبار العلماء، محمود مهنا، قال ” إن الشريعة الإسلامية تكفّلت بحفظ حقوق المرأة. من كل النواحي حيث جعلت لها ذمة خاصة، بينما ألزمت الرجل بكل الحقوق المالية؛ بدايةً من تأسيس منزل الزوجية حتى النفقات اليومية”.

وأضاف أن المرأة العاملة إن أرادت أن تعين زوجها على نفقة الحياة فهذا من باب حسن المعاملة. إلا أنها غير مجبورة على هذا الموضوع شرعًا، وبالتالي فإن إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” تضمن للمرأة حقوقها المالية كاملة حال حدوث ضرر.

فتحية الحفني أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أكدت بأن المرأة في هذا الزمن خرجت إلى مجال العمل. وتسهم بجزء أو بالكثير من إنفاق الأسرة ومساعدة الزوج في ذلك. وبالتالي فهذه الفتوى تحفظ حقها المالي بعدما كانت عاملًا مساعدًا في تكوين الثروة.

وقالت الحفني إن هذه الحقوق قد تكون مكتوبة أو محل اتفاق بين الزوجين. بما يضمن للمرأة حقها الذي أنفقته حال حدوث انفصال أو وفاة الزوج.

وأوضحت أستاذة الفقه المقارن أن المال الذي يجمع بين الزوجين وجب أن يكون مناصفةً بينهما إن كان بالتساوي، أما إن كان إنفاق المرأة أكبر ففي هذه الحالة قد يكون التقسيم “الثلث إلى الثلثين” حسب مشاركة كليهما في تلك الثروة.

وضوح المسألة والبديهيات

لكن ردود أفعال أخرى جاءت معارضة تماما وغير راضية بما طالب به شيخ الأزهر. وأن حق الكد والسعاية ليس فرض عين ولايوجد في الإسلام.

أخبارليبيا24 رصدت عدد من الأراء الرافضة لضرورة إحياء حق الكد والسعاية. حيث يقول خالد الحويني ” ‏لا يوجد في الاسلام ما يسمى بحق الكد والسعاية. وقصة حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزوجة بنصف تركة زوجها المتوفي. واقعة عين كانت الزوجة شريكة لزوجها في تجارته. فهو من باب الديون يستحقه صاحبه رجلا كان او امرأة قبل تقسيم تركة الميت. و‏‎هذه مسألة واضحة وليست محل خلاف. لا يوجد ما يسمى حق الكد والسعي هذا اختراع جديد”.

ويري البعض أن حق الكد والسعاية للمرأة هو بمثابة نصيب زائد لها. مثل Masr الذي يقول ” ‏‎‎حق الكد والسعادة يتحدث عن نصيب زائد عن نصيبها الشرعي في الميراث. هذا النصيب الزائد هو مقابل لعملها الى جانب الزوج او الاخ في الحقل وغيره. اقرا عن حق الكد والسعاية اولا ولا تستبق ما لا تعرف عنه شيئا بالسخرية. احب ما تقدمه في مجال السياسة لكن هنا وجب التنبيه مع التحية”.

وأخرون يرون أن للمرأة الحق في ميراث زوجها إذا ساهمت فيه. وكان موثق بأوراق وعقود مثبتة. حيث يرى عز الدين ” ‏‎‎للمرأة ذمة مالية خاصة ولا يجب عليها الإنفاق على الزوج أو غيره. فإذا شاركت بالفعل في ثروة زوجها وكان ما أنفقته مكتوب او عليه شهود. فهو من الدين الذي يخرج قبل توزيع الميراث “.

ويستند علماء المذهب المالكي إلى إجتهاد عمر بن الخطاب ويقول الدكتور علي جمعة. مفتي جمهورية مصر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء إن كثير من فقهاء المالكية أفتوا بحق الزوجة في اقتسام ثروة زوجها. التي اكتسبها خلال فترة زواجهما بقدر جهدها وسعايتها. ومنهم شيخ المالكية في عصره العلامة أبو العباس أحمد بن عرضون.

وابن عرضون أحد فقهاء المالكية عاش في القرن العاشر الهجري. وقال في فتوى “الكدّ والسعاية” إن “المرأة إذا مات زوجها تأخذ نصف التركة. ثمّ الباقي يقسّم إرثاً، وذلك بحكم مشاركتها وسعيها وكدّها في تحصيل هذه الثروة”.