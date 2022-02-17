قرادة: بعض المحسوبين على سبتمبر أقرب ليّ من بعض المسجلين باسم فبراير

قال إبراهيم موسى قرادة، سفير ليبيا الأسبق لدى السويد والدنمارك، إن “مجتمعنا منقسم، ووطننا مقسم ودولتنا مقسومة، فتتقاسمنا السياسة البليدة المهترئة، ويقمسنا ساسة الأقدار والصدف بعناوين عدة، مشتركها الانانية الغبية”.

أضاف «قرادة» في منشور عبر حسابه على فيسبوك أمس الإربعاء: “غير أن، وذكرى ثورة فبراير غدًا، فبعض المحسوبين على سبتمبر أقرب لي من بعض المسجلين باسم فبراير”.

وتابع؛ “وأشاركهم هاجس الوجود الليبي المسكين، الذي تتربص به ذئاب الخارج وضباعه وتماسيحه بتواطؤ مع كلاب الداخل وثعالبه وزواحفه”.