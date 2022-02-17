الدبيبة: أمرت الداخلية بالقبض على قتلة عائلة النالوتي

العنوان-طرابلس

قال، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، إنه أصدر تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة المختصة بالقبض على قتلة عائلة النالوتي وتسليمهم للعدالة.

ندين ونستنكر العمل الإجرامي الذي راح ضحيته عائلة النالوتي بمنطقة الظهرة.

أصدرنا تعليماتنا لوزارة الداخلية والأجهزة المختصة بالقبض على المجرمين وتسليمهم للعدالة، يجب عدم التهاون مع العصابات الإجرامية وملاحقتهم لفرض الأمن.

رحم الله عائلة النالوتي وألهم ذويهم الصبر والسلوان. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 16, 2022

وعثر فجر الثلاثاء بمنطقة الظهرة وسط طرابلس على القيادي السابق في كتيبة “ثوار طرابلس” إبراهيم زغدود النالوتي وزوجته وابنه مقتولين بسلاح ناري وسط منزلهم.

وشدد على عدم التهاون مع العصابات الإجرامية وملاحقتهم وفرض الأمن.