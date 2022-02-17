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الدبيبة: أمرت الداخلية بالقبض على قتلة عائلة النالوتي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

قال، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، إنه أصدر تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة المختصة بالقبض على قتلة عائلة النالوتي وتسليمهم للعدالة.

وعثر فجر الثلاثاء بمنطقة الظهرة وسط طرابلس على القيادي السابق في كتيبة “ثوار طرابلس” إبراهيم زغدود النالوتي وزوجته وابنه مقتولين بسلاح ناري وسط منزلهم.

وشدد على عدم التهاون مع العصابات الإجرامية وملاحقتهم وفرض الأمن.


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صحيفة العنوان الليبية

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