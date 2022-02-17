المنفي: لا بد من السمو على الخلافات والتنازل للشركاء في الوطن

ليبيا – خاطب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الشعب الليبي بمناسبة ذكرى ثورة الـ17 من فبراير.

وشدد المنفي في تصريحات صحفية نشرها مكتبه الإعلامي وتابعتها صحيفة المرصد على ضرورة الاتفاق حول استحقاقات المستقبل وإن اختلف الجميع حول تقييم الماضي، مضيفًا بالقول: “قد نختلف حول تقييم الماضي، ولكن يجب أن نتفق حول استحقاقات المستقبل”.

وأضاف المنفي: إن السلام الحقيقي يتطلب أن السمو على الخلافات والتنازل للشركاء في الوطن حبًا وكرامة لمصلحة أبناء الشعب الليبي والأجيال القادمة، مشددًا على أن بناء ليبيا مسؤولية جماعية تبدأ بالتسامح والعفو للوصول إلى الهدف المشترك المنشود.

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