لجنة إعداد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية اجتماعها الأول صباح أمس الأربعاء، برئاسة وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، وعضوية وزيريْ التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب والثقافة والتنمية المعرفية سلامة الغويل.

وستَعمل اللجنة على اختيار عدد من الشخصيات المهنية والنخب المجتمعية والخبراء من الوزارات المعنية، حيث تتولى بعد إعداد مسودة القانون إجراء حوارات مجتمعية وثقافية وحلقات نقاش علمية حول مشروع القانون، والتشاور والتنسيق مع الأجسام السياسية لاسيما المجلس الأعلى للدولة وفقًا للاتفاق السياسي الليبي.

وتقوم اللجنة بعد ذلك بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع؛ لاعتماده، وإحالته لمجلس النواب والمؤسسات المعنية.

جديرٌ بالذكر أن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة أعلنت، خلال اليومين الماضيين، عن تشكيل لجنة وزارة برئاسة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني وطني مستقل لوضع خطة للانتخابات، حيث أشار الدبيبة إلى أن هذا المقترح سيكون ضمن خطة “عودة الأمانة للشعب”.

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