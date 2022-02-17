التغيير مازال ممكنا إذا وضع قادتهم مصالح ليبيا أولا

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قال السفير والمعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الخميس في منشور عبر صفحة السفارة على فيس بوك يصادف اليوم الذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير التي أطلقت العنان للنضال خلال العقد الماضي.

واوضح نورلاند أن الليبيون أرادوا التغيير في 2011 ويريدون التغيير اليوم، وهم يستحقون الاستمرار في مسيرتهم. من الدكتاتورية عبر الاضطرابات، إلى الديمقراطية في نهاية المطاف.

وأكد أن التغيير ما زال ممكنا إذا وضع قادتهم مصالح ليبيا أولا ودفعوا بالبلاد في اتجاه إيجابي. ورغم تأجيل الانتخابات، إلا أن الرغبة في إجرائها لم تنقطع.

وتابع ” الليبيون جاهزون لإضفاء الشرعية على حكومة دائمة من شأنها أن توحد البلاد. وتوزع الثروة النفطية بشكل منصف، وتستعيد سيادة ليبيا على أراضيها وحدودها “.

ونوه إلى أنه ليس من شأن الولايات المتحدة أن تقول لليبيين ما يجب عليهم فعله في الوضع الحالي. ولكني أريدكم أن تعلموا أننا ندعم كل جهد يُبذل، بتيسير من الأمم المتحدة. للتوصل إلى حلول وسط ستؤدي في أقرب وقت ممكن إلى مسار موثوق للانتخابات”.

وأشار إلى أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، لكنها المفتاح لاستعادة الشرعية. ومن أجلكم ومن أجل أطفالكم، سنبقى معكم على طول هذا الطريق.

وفي سياق متصل هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، مؤكدة دعوتها للحفاظ على الاستقرار والهدوء في البلاد.

واوضحت البعثة الأممية، في بيان لها، أنها تكرر التزامها الراسخ بمواصلة جهودها لدعم جميع الليبيين. في الانخراط في عملية سياسية شاملة وتوافقية تؤدي إلى انتخابات. وطنية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.