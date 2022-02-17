الفريق العمامي: لجنة 5+5 تتابع ما يختاره الليبيين في هذه المرحلة وتؤيد قرارات البرلمان وما يصدر عنه

أكد رئيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التابعة للقيادة العامة الفريق امراجع العمامي على أن اللجنة العسكرية الفنية عملت على اتفاق وقف إطلاق النار بجميع نقاطه وعملت بكل أمانه وحرص، مبديًا سعيهم للاستمرار في حماية الاتفاق.

الفريق العمامي، وفي تصريحات صحفية، قال: لا شك إنه بخصوص المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية تعمل اللجنة في اجتماعاتها بالكامل ليلًا نهارًا وتبذل قصارى جهدها داخليًا وخارجيًا.

وشدد على أن اللجنة تعمل دائمًا على هذا الموضوع، وعندما تتاح الفرصة وتكون هناك حكومة موحدة وقرار، فلا شك أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية قرار سياسي واللجنة الفنية تجهز وتعد آليات لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأردف: “نحن ساعون في جمع أعداد كل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، ووضعنا آلية مع الدول وتقديم كل القوائم الخاصة بهذه القوات للدول التي تتدخل في الشأن الليبي، ونعمل على إخراجهم وهناك آليات وضعناها في كيفية إخراج هذه القوات”.

أما فيما يخص توحيد المؤسسة العسكرية فأوضح أنه تم عقد اجتماعات لرؤساء الأركان في الشرق والغرب، منوهًا إلى أن اللجنة تسعى في عملية التوحيد هذه إلى أن المؤسسة العسكرية هي درع وحماية للوطن.

وأضاف: “نحتاج لوقت لحين يكون هناك قرار سياسي في هذه المؤسسة ويكون وزير دفاع وقائد عام ورئيس أركان حتى تصل التعليمات بتوحيد المؤسسة، لجنة 5+5 فنية وعملت على بنود وقف إطلاق النار وأنجزنا جزءًا منها ومصممين على إنجاز باقي البنود”.

وفي الختام لفت إلى أنه فيما يخص الحالة السياسية فهذا شأن سياسي ولجنة 5+5 تتابع قرارات مجلس النواب وما يختاره الليبيين في هذه المرحلة وتؤيد قرارات البرلمان فيما يصدر عنه.