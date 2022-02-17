أجواء طقس متقلبة على ليبيا

العنوان-طرابلس

تشهد ليبيا اليوم الخميس أجواء متقلبة على أغلب مناطق الشمال مع درجات حرارة منخفضة ورياح نشطة وسقوط أمطار متفرقة.

وذكرت الأرصاد، أن الأمطار تكون جيدة على المناطق أغلب المناطق الساحلية وتكون مصحوبة أحيانا بخلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد.

ولفتت الأرصاد، إلى احتمالية بسيطة لسقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الأخضر.

وأضافت، أن من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بدايةً من يوم غد الجمعة بامتداد مرتفع جوي ينتج عنه اعتدال في حالة الطقس، ويشمل الاعتدال يوم السبت أغلب المناطق.