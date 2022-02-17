أجواء باردة وأمطار متفرقة على غالبية مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء متقلبة، هذا اليوم، على غالبية مناطق الشمال مع درجات حرارة منخفضة ورياح نشطة وهطول أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد هطول أمطار متفرقة هذا اليوم خاصةً على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت، ومن المتوقع أن تكون جيدة أحياناً قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، بينما تكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، وتقل سرعتها تدريجيًا من يوم الغد، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 10 و16 درجة مئوية وتعتدل تدريجيًا بدايةً من يوم الغد.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فستكون هناك فرصة لهطول أمطار متفرقة على أغلب المناطق، ومن المتوقع أن تكون جيدة خاصةً على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، واحتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الأخضر، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، وتقل سرعتها تدريجياً بداية من مساء الغد، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 12 و17 درجة مئوية ولا تتجاوز 10 درجات على مرتفعات الجبل الأخضر.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على غدامس والحمادة والجفرة، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 18 و 21 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون السماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 20 و22 درجة وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

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