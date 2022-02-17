وفد يوناني في مطار بنينا لبحث فتح خط بنغازي أثينا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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زار وفد القنصل العام لجمهورية اليونان أمس الأربعاء رفقة هيئة الطيران المدني اليوناني مطار بنينا الدولي بهدف التعرف على إجراءات تسيير الرحلات بالمطار والإجراءات المصاحبة وذلك لامكانية فتح الخط الجوي بنغازي أثينا.

واستقبل الوفد اليوناني مدير عام مطار بنينا الدولي ومساعده ومدير الشؤون الإدارية والمالية. بالإضافة إلى مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي ومدير مصلحة الطيران المدني. وعدد من مدراء ورؤساء وآمري الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار.

وعقد الوفد اجتماع موسع تم فيه مناقشة وتوضيح الإجراءات المعمول بها والخطة. العامة والمستقبلية لمطار بنينا الدولي.

كما أجرى جولة ميدانية لعدد من المرافق والأجهزة داخل المطار والوقوف عن كثب على طبيعة عملها. والبروتوكلات المعمول بها.

في حين أبدى الوفد ارتياحه الشديد لطبيعة العمل داخل المطار، والشكر الجزيل على حفاوة الاستقبال والشروحات الوافية. التي تلقوها من كافة الجهات العاملة بالمطار وعلى رأسها إدارة المطار.

وفي شأن اقتصادي اخر أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش أن ليبيا وافقت على استقدام 10 آلاف عامل فلسطيني للعمل لديها لمدة سنتين.

في حين قال أبو جيش في تصريح صحفي، إن “مدة العمل في ليبيا ستكون لعامين في القطاع الحكومي والخاص. وسيسمح للعامل الفلسطيني بإحضار عائلته معه وتحويل أمواله ومخصصاته إلى خارج ليبيا”.

في حين أردف أن “فلسطين وقعت مع ليبيا 5 اتفاقات كان أهمها لاستقدام العمالة وأخرى تتعلق بالاقتصاد والاستثمار وجواز دبلوماسي وتعاون سياسي دبلوماسي بين البلدين”.