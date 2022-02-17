المنفي يدعو للتسامح والعفو بمناسبة ذكرى 17 فبراير

العنوان-طرابلس

ناشد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الشعب الليبي بمناسبة ذكرى ثورة الـ17 من فبراير بالسمو على الخلافات ونشر التسامح والعفو للوصول إلى الهدف المنشود.

ودعا المنفي إلى ضرورة الاتفاق حول استحقاقات المستقبل وإن اختلف الجميع حول تقييم الماضي.

وقال، “قد نختلف حول تقييم الماضي، ولكن يجب أن نتفق حول استحقاقات المستقبل”.

وواصل، “إن السلام الحقيقي يتطلب أن السمو على الخلافات والتنازل للشركاء في الوطن حبًا وكرامة لمصلحة أبناء الشعب الليبي والأجيال القادمة”.

وأضاف، “أن بناء ليبيا مسؤولية جماعية تبدأ بالتسامح والعفو للوصول إلى الهدف المشترك المنشود”.