الليبيون يحيون الذكرى 11 لثورة 17 فبراير

أخبار ليبيا24

يحيي الليبيون اليوم الخميس الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

ويأتي الاحتفال بهذه الذكرى وسط انقسامات وخلافات سياسية حول ترأس الحكومة. بعد اختيار مجلس النواب وزير الداخلية الأسبق بحكومة الوفاق فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة خلفا للرئيس الحالي لحكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض حتى وقت قريب التسليم إلا بعد اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وكان من المقرر أن يجري الليبيين الانتخابات يوم 24 ديسمبر الماضي، إلا أن الخلافات حول الدستور وقوانين الانتخابات عطلت ذلك. وهنأ مجلس النواب الليبيين بالذكرى الحادية عشر لثورة 17 فبراير.

ليبيا واحدة

وبهذه المناسبة، قال الدبيبة اليوم “في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن نُجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يُحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة. ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة”.

كما الدبيبة، “ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المُستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة”.

في هذه الذكرى المجيدة من أيام الوطن نُجدد عهدنا لنتطلع إلى مستقبل واعد يُحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة. pic.twitter.com/sxwjYZKzPR — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 17, 2022

دعوة للتسامح

ومن جانبه دعا، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى السمو على الخلافات ونشر التسامح والعفو للوصول إلى الهدف المنشود.

وقال المنفي، الأربعاء، “قد نختلف حول تقييم الماضي ولكن يجب أن نتفق حول استحقاقات المستقبل”.

وأضاف، “السلام الحقيقي يتطلب أن نسموا على الخلافات وأن نتنازل لشركاء الوطن حبًا وكرامة لمصلحة أبنائنا وأجيالنا القادمة.”

وتابع، “بناء الوطن مسؤولية جماعية تبدأ بالتسامح والعفو للوصول إلى الهدف المشترك المنشود”.

تأجيل الاحتفال لسوء الطقس

وبسبب سوء الأحوال الجوية تعذّر اليوم الخميس الاحتفال بطرابلس بالذكرى السنوية للثورة. وقررت الحكومة أن الاحتفالات ستقام يوم غد الجمعة، بعد تحسن الأوضاع المناخية.

وفي بنغازي مهد الثورة تجمهر العشرات من أهالي المدينة أمام ساحة محكمة شمال بنغازي للاحتفال بالذكرى السنوية للثورة.

ورفع المحتفلون الأعلام الليبية وسط الساحة التي شهدت في 2011 تجمهر عشرات الآلاف من المتظاهرين بشكل يومي ضد النظام السابق.