سفارات فرنسا وألمانيا وإسبانيا تهنئ الليبيين بذكرى ثورة فبراير

هنأت سفارات فرنسا وألمانيا وإسبانيا في ليبيا، الشعب الليبي بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير.

وقالت السفارة الفرنسية: “إلى كل الليبيين والليبييات.. عيد ثورة سعيد وأطيب التمنيات بليبيا موحدة وفي سلام”، حسب تدوينة على “فيسبوك”، الخميس.

وقال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، عبر حسابه على “تويتر”: “بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 17 فبراير، أتقدم إلى الشعب الليبي بأحر التهاني”، متمنيًا أن تكون هذه الذكرى فرصة للمساهمة في السلام والوحدة والمصالحة الوطنية.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، أعربت السفارة الإسبانية عن “دعمها الحار” وتعاطفها مع الشعب الليبي، متمنية السلام والازدهار له.

كما وجه مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند التهنئة إلى الليبيين أيضًا بتلك الذكرى، كاشفًا دعم واشنطن لجهود أممية تفضي إلى مسار انتخابي موثوق.

وبالمثل، هنأت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هرندل، الليبيين، داعية قادة البلاد إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي يأمله ويستحقه كل الشعب.