الليبية الخارقة «ابتهال الشامي» في حوار مع «بوابة إفريقيا»

نجحت المهندسة الليبية البارعة د. ابتهال الشامي، من تطوير مادّة كاد (KAAD) للحدّ من مقاومة التربة ممّا يسمح بالتّأريض الكهربائي للمباني.

وبحسب ما أكدته الشامي، فأن إنتاج المادّة المذكورة يتمّ محليّا وعلى نحو مبتكر لتأمين البناء المستدام في خضمّ التحدّيات الطّبيعيّة التي تواجهها ليبيا.

ولاقى هذا الإنجاز ترحيباً عالمياً حيث احتفى الاتحاد الأوروبي بإنجاز الشامي، لاكتشافها مادة تساهم في ضمان نظم سليمة وموثوقة للتغذية الكهربائية.

بوابة إفريقيا الإخبارية وفي إطار اهتمامها بدعم الإنجازات والشباب الليبي، أجرت حواراً مع الدكتورة ابتهال الشامي الملقبة بـ “المرأة الليبية الخارقة” للوقوف على مشروعها عن قرب.. وإلى نص الحوار:

بداية.. من هي ابتهال الشامي؟

اسمي ابتهال الشامي، حاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، وعضو هيئة تدريس بدرجة (أستاذ مساعد) وصاحبة مشروع KAAD الذي حصل على الترتيب الأول في مسابقة رائدات المدعومة من خبراء فرنسا، حيث تم اختيار مشروعي كأفضل خمس مشاريع على مستوى شمال إفريقيا، ضمن مشروع Women In Africa.

ما هي مادة كاد (KAAD) وفيما تستخدم؟

تعتبر المشاكل الكهربائية (مثل عدم استقرار شبكة الكهرباء، والصواعق، والأخطاء الكهربائية) من أهم الأسباب التي تعرض حياة الإنسان والحيوانات للخطر، وفي أحيان كثيرة تتسبب أيضا في تلف الأجهزة والمعدات المتصلة بالشبكة الكهربائية، لذلك تعتبر منظومات الحماية الكهربائية عنصر أساسي من عناصر تصميم المباني السكنية والفنادق والمستشفيات وأبراج الاتصالات وغيرها من المرافق التجارية والصناعية المختلفة، وتعتبر شبكة التأريض (System Grounding or Earthling) من أهم عناصر شبكة الحماية حيث تقوم شبكة التأريض بسحب التيارات غير المرغوب فيها (مثل الأخطاء والصواعق وتيار التسريب) إلى الأرض ومنع تفريغها في جسم الإنسان أو الحيوانات أو الأجهزة الكهربائية المنزلية أو الصناعية لتصميم شبكة تأريض جيدة يتطلب أن تكون مقاومة هذه الشبكة منخفضة قدر الإمكان أقل من 10Ω اوم وفي بعض الأحيان 5Ω.

و كاد ( KAAD ) هي مادة فائقة التوصيل تعمل على حل أصعب مشكلات التأريض، وهي مادة مثالية للاستخدام في المناطق ذات التوصيلية السيئة، مثل الأرض الصخرية وقمم الجبال والتربة الرملية، وتساعد هذه المادة بشكل كبير من مقاومة الأرض وقياسات المعاوقة.

ما أهم مميزات هذا المنتج؟

من أهم مميزات المنتج؛ أنه منتج محلي مصنوع من مواد طبيعية متوفرة في المحاجر الليبية، وتم اختباره واعتماده من قبل شركات الخدمات الكهربائية، وهو ممتاز في جميع ظروف التربة حتى أثناء فترات الجفاف، ولا يتطلب وجود الماء بشكل مستمر للحفاظ على الموصلية، كما أن سعره مناسب مقارنة بالمنتج المستورد من الخارج حيث قللنا التكلفة على المستهلك بنسبة 60%.

من اين جاءت الفكرة؟

جاءت فكرة المشروع بعد جائحة كورونا ونتيجة لتوقف الاستيراد من الخارج، حيث لم تستطيع شركات الخدمات الكهربائية في الحصول على المنتج المستورد (مادة فائقة التوصيلية)، ولجأت إحدى هذه الشركات لنا للحصول على حل بديل محلي، فقمنا بتجهيز عينة للاختبار وحصلت على نتائج ممتازة، ومن هنا انطلق منتج كاد (KAAD).

هل يتم الاستفادة من هذا المنتج محليا في ليبيا؟

نعم؛ تم بالفعل الاستفادة والعمل به في ليبيا وبالتحديد في المنطقة الشرقية ولدينا عملاء عدة من شركات الاتصالات العامة والخاصة، وكذلك شركات الخدمات الكهربائية (الشركات التي تقوم بالتأريض لأبراج شركات الاتصالات، وللمستشفيات لتأريض المعدات الطبية الحساسة، الفنادق، وغيرها)، بالإضافة إلى شركات المعدات الطبية، ومحلات بيع المواد الكهربائية، ويتم أيضا الاستفادة منه من قبل كهربائي المنازل ممن يقومون بتأريض المنازل، وشركات المقاولات، وغيرهم، فالمنتج متاح محليا ويتم الاستفادة منه بالفعل.

ما تطلعاتك المستقبلية؟

نطمح في زيادة عدد الشركاء والتوسع لنشمل كل المدن الليبية، وعمل دراسات بحثية لتوفير منتجات أخرى خاصة بنظم التأريض ونظم الحماية الكهربائي.