“مكافحة الأمراض” يسجل 2,457 إصابة و 13 وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 2,457 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 8,410 عينات.

ووفق بيان المركز رقم 642؛ فقد سُجّل شفاء 3,473 حالة ،إلى جانب تسجيل 13 حالة وفاة على مستوى البلاد، تسع منها بالمنطقة الغربية، وأربع حالات بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي وفيات بالمنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 29.2%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 480,945، منها 40,611 حالة نشطة من بينها 129 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 434,165 حالة، ووفاة 6,169 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,115,996 شخصًا، و1,062,647 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 53,248 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,231,891 جرعة.

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