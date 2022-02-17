لنقي: ثلاث محطات في تاريخ ليبيا الحديث توحد فيها جموع الليبين وعبروا عن إرادتهم بإقامة مشروع وطني

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي إنه تم النجاح في المحطة الأولى والثانية وما زال المخاض عسيرًا في المحطة الثالثة.

لنقي و في تغريدة له على “تويتر” أضافت أن هذه ثلاث محطات مضيئة رغم الإخفاقات والمحن تروي السردية الوطنية الليبية، متابعة ” الجهاد ضد الاحتلال الإيطالي معركة نيل الاستقلال. وانتفاضة 17 فبراير ضد الحكم الفردي ومعركة استعادة الحياة الدستورية والمؤسسية”.

ولفتت إلى أن ثلاث محطات في تاريخ ليبيا الحديث توحد فيها جموع الليبين وعبروا عن إرادتهم في إقامة مشروع وطني وبناء أمة ودولة.