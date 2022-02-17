الدبيبة: ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 February, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المُستدام.

وأضاف الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “ليبيا لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المُستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة”.

وكان الدبيبة قال إن “قطار الانتخابات أنطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، أستمروا في رفع الصوت عاليا لا للتمديد نعم للانتخابات”.