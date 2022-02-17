السفيرة البريطانية تُذكّر قادة ليبيا بمسؤولياتهم في الحفاظ على الاستقرار

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هرندل إنها تتطلع إلى أن يتحمل القادة في ليبيا مسؤولية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي يرجونه، ويستحقه كل الليبيين.

وهنأت هرندل الليبيين بمناسبة الذكرى الـ 11 لثورة فبراير ، وفق ما نقله الحساب الرسمي للسفيرة عبر منصة تويتر.

كما دعت السفارة البريطانية لدى ليبيا بالتدبر في التقدم المحرز في ليبيا، على الرغم من التحديات التي تعترض ذلك، آملة في استمرار الزخم نحو الاستقرار والازدهار لجميع الليبيين.

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