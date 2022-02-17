لجنة الدبيبة الخاصة بصياغة قانون الانتخابات تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة إعداد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المشكلة من رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعها الأول بوزارة العدل، وذلك للتشاور حول إعداد مشروع القانون.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن اللجنة ستعمل على اختيار عدد من الشخصيات المهنية والنخب المجتمعية والخبراء من الوزارات المعنية، وستتولى بعد إعداد مسودة القانون إجراء حوارات مجتمعية وثقافية وحلقات نقاش علمية حول مشروع القانون، والتشاور والتنسيق مع الأجسام السياسية ومجلس الدولة الاستشاري وفقا للاتفاق السياسي الليبي.

كما ستقوم بإحالة المشروع إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لاعتماده وإحالته للبرلمان والمؤسسات المعنية.

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