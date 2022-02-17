أخبار ليبيا24

أعلنت، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، رفضها لـ”ثالوث الاستبداد والعسكر والجهوية”، داعية إلى الالتزام بالمسار الديمقراطي في ليبيا.

وقالت المنقوش، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة 17 فبراير، ” نؤكد على رفض ثالوث الاستبداد والعسكر والجهوية. وندعو إلى الالتزام بالمسار الديمقراطي وتغليب “ليبيا” على ما سواها ونبذ العنف والتعصب”.

وأضافت المنقوش، على تويتر، “11 عاما على حلم فبراير. أمل الميلاد الجديد لبلادنا العظيمة وأهلها الشجعان، وما زلنا نقاوم، رغم الخيبات والآلام”.

11 عاما على حلم فبراير..

أمل الميلاد الجديد لبلادنا العظيمة وأهلها الشجعان ، وما زلنا نقاوم، رغم الخيبات والآلام. نؤكد على رفض ثالوث الاستبداد والعسكر والجهوية، وندعو إلى الالتزام بالمسار الديمقراطي وتغليب “ليبيا” على ما سواها ونبذ العنف والتعصب#عاشت_ليبيا_بأحرارها 🇱🇾 — Dr. Najla Elmangoush (@NajlaElmangoush) February 17, 2022

الاحتفال بالثورة

ويحتفل الليبيون اليوم الخميس بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

ويتزامن الاحتفال مع استمرار المراحل الانتقالية في البلاد بعد فشل إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وعرفت ليبيا منذ سقوط النظام السابق على العديد من الحكومات الانتقالية، من دون النجاح حتى الآن في إجراء انتخابات رئاسية.