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البيدجا في ذكرى فبراير: “حنقعدوا طول عمرنا أصحاب مبدأ وقضية”

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مهرب البشر المطلوب دوليا، عبد الرحمن البيدجا، أنهم سيظلون طوال عمرهم أصحاب مبدأ وقضية، على حد قوله.

وقال البيدجا، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في الذكرى الـ11 “لثورة 17 فبراير”: “في كل سنة حتقعد الفرحة نفسها، ومهما داروا وشوفنا حتقعد هالذكرى في دم قلوبنا”، بحسب تعبيره.

وأضاف “حنفرحوا ونعلقوا الأعلم ونفتحوا أغاني يرجعونا مع ألحانهم لأجواء ثورتنا النقية”، وفقا لوصفه.

وتابع “هنقعد طول عمرنا أصحاب مبدأ وأصحاب قضية مهما صار، والله يرحم تريس الثورة”، على حد زعمه.

 

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صحيفة الساعة 24

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