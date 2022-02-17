صالح: لا يجوز المساس بالقانون إلا عبر مجلس النواب فقط

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 February, 2022

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي أنه لا يجوز المساس بالقانون إلا عبر مجلس النواب فقط.

وبين المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن صالح أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامته في مدينة القبة، أن مشروعية القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن نظام القضاء، الذي كلّف من خلاله رئيس التفتيش القضائي برئاسة مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أنه لا يجوز المساس بالقانون إلا عبر مجلس النواب فقط.

وأضاف صالح أن السلطة القضائية سلطة مستقلة ومجلس النواب يدعمها بكافة الوسائل والطرق المشروعة في سبيل تحقيق العدالة لكافة أبناء الشعب.